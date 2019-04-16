Учеников школы №107 будет кормить новый поставщик питания

Замглавы пермской администрации Людмила Гаджиева приехала в школу №107, где на прошлой неделе произошло массовое отравление детей. В учебном заведении сейчас возобновлены занятия. Цель визита - встреча с новым подрядчиком, котрый будет кормить детей, пока не прошли все необходимые конкурсы. Предыдущего поставщика питания глава Перми распорядился отстранить и контракт с ним расторгнуть. Правда, как выяснилось, Роспотребнадзор истинный источник инфекции пока назвать не может.

В первый рабочий день новый поставщик питания в школу №107 предложил ребятам на завтрак «Слойку Уральскую» и чай с сахаром.



Оперативно зашедший в школу аутсорсер уже завтра обещает приготовить ребятам и другие блюда - омлет с зеленым горошком, горячие бутерброды, новое меню утверждено Роспотребнадзором.

Наталья Еременко, директор ООО «Пирогов»: "Кухня находится в хорошем состоянии, все в соответствии с теми нормативами, которые есть для школьного именно питания, детского питания. У меня нареканий нет".

10 апреля учащиеся 107-й пермской школы почувствовали недомогание. 24 ребенка обратились в больницу, четырех госпитализировали с диагнозом аденовирус. Троих уже выписали домой.

Марина Ошева, директор школы №107 города Перми: "Сегодня мы работаем по обычному расписанию, дети пришли в школу, отсутствуют 16 человек. Среди них те дети, которые находятся в больнице. Настроение у ребят хорошее, у педагогов работоспособное. Мы сегодня кормили всех детей в столовой".

Среди заболевших школьников есть ученик, который в тот день даже не заходил в столовую. Поэтому утверждать, где конкретно произошла инфекционная вспышка, преждевременно. Роспотребнадзор продолжает собственное расследование. Тем не менее, поскольку дело касается безопасности детей, глава Перми Дмитрий Самойлов поручил расторгнуть договор с поставщиком питания и нанять нового. С ним встретилась заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Новый школьный аутсорсер - 10 лет на рынке, 8 из которых эти повара кормят спортсменов в «Орленке». Теперь до проведения конкурсных процедур именно они будут заниматься организацией питания в школе №107.