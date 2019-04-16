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Самые талантливые и креативные получили путевку на Всероссийскую студвесну
Студенческая весна среди СУЗов прошла в краевой столице. Самые творческие представители колледжей и лицеев получили путевку на Всероссийскую студвесну, которая пройдет в мае в Перми.
В столь юном возрасте хочется постоянно пробовать себя в чём-то новом. И праздник под названием "Студенческая весна" даёт студентам колледжей и лицеев именно такую возможность.
Юлия Гришнина, член жури Студенческой весны среди профессиональных образовательных учреждений: "Творчество нужно всем: и врачу, и строителю, без этого, мне кажется, невозможно быть и хорошим фельдшером, поэтому очень радует, что ребята продолжают этим заниматься, несмотря ни на что".
С недавних пор принимать участие в студенческих соревнованиях стали и творческие колледжи. Пермский колледж искусств показал жюри народный номер "Русский мотив", но девочки танцевали его на пуантах. Для того чтобы уверенно держаться на этой балетной обуви, студентки репетировали почти каждый день. Старания оказались не напрасны - номер принес первое место.
Впереди самое приятное. Те, кто знал первые места и получил гран-при, проходят в следующий тур. Это уже Всероссийская студенческая весна. В этом году она пройдёт с 14 по 18 мая в Перми.
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