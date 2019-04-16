Специалисты Госжилинспекции начали проверку балконов

Штрафами пермяков пугали сотрудники госжилинспекции. При помощи бдительных соседей они составили список и начали точечно обходить квартиры верхних этажей, имеющих балконы. К этим сооружениям особые требования, в первую очередь они касаются монтажа крыши. Подобные проекты обязательно нужно согласовывать.

В поле зрения балконы верхних этажей. Инспекция государственного жилищного надзора предупреждает пермяков, что не каждый козырёк, установленный на балконе, имеет право на существование.

Сотрудники инспекции отрабатывают адрес - в пятиэтажке по улице Малкова проблемы с козырьком, их видно невооружённым взглядом - загнулся металлический лист. Первый шаг - попробовать пообщаться с хозяином.

Дома никого - но это не проблема, говорят инспекторы, есть сигнал, оформляются документы. А дома оказались соседи, которые рассказали, что балкон известен всем в этой части дома - шума от него много.

Обратить более пристальное внимание на козырьки балконов и лоджий распорядился зампред регионального правительства Антон Удальёв. Уходящий сезон был богат на сход снега и льда на граждан, а козырьки тоже хорошая площадка для наледи. Так что контроль необходим.

Тут много нюансов, козырьки, как и крыши, надо держать в чистоте, и что касается установки этих конструкций, всё должно быть согласовано, а не самовольно. Иногда это предусмотрено сразу при строительстве. Во всех остальных случаях инспекторы реагируют на жалобы, итогом чего становятся штрафы и демонтаж.

Александр Левашов, заместитель начальника ИГЖН Пермского края: "Предусмотрена административная ответственность за нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, на граждан от одной до четырёх тысяч рублей.

Так что отсутствие собственников дома преградой не становится, пусть не сейчас, но с ними свяжутся и обяжут устранить все нарушения, чтобы не создавать угрозу тем, кто внизу.

И ещё одно напоминание от специалистов инспекции: если козырёк установлен по всем правилам, тем не менее, каждый собственник несёт ответственность за то, чтобы на этом козырьке не было снега и льда. Пусть сейчас уже не сезон, но всё равно зима наступит, так что за этим надо следить, чтобы в будущем избежать возможного несчастья.