К вечеру синоптики обещают сильное похолодание, утром в среду в Перми ожидается минус 10, а на севере еще холоднее. Будет дуть сильный ветер. Что будет твориться на дорогах, учитывая, что во вторник ожидаются осадки на протяжении всего дня, догадаться несложно. Зима вернется в Прикамье на несколько дней, но снежный покров ляжет разве что на севере.