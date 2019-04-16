Зима вернется в Прикамье на несколько дней
К вечеру синоптики обещают сильное похолодание, утром в среду в Перми ожидается минус 10, а на севере еще холоднее. Будет дуть сильный ветер. Что будет твориться на дорогах, учитывая, что во вторник ожидаются осадки на протяжении всего дня, догадаться несложно. Зима вернется в Прикамье на несколько дней, но снежный покров ляжет разве что на севере.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В тропиках, пещере и даже колониях: как пермяки писали «Тотальный диктант»
В гимназии №2 сдали международный экзамен по китайскому языку
На Прикамье надвигается аномальное похолодание
За сбор подснежников грозит штраф до миллиона рублей
В Екатеринбурге показали, как могут «поумнеть» Пермь и Березники
В Прикамье ограничили движение большегрузов
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Пермяки писали «Тотальный диктант» в библиотеках, ботаническом саду и даже пещере
Взяла, что плохо лежит: разыскивается подозреваемая в краже
МФЦ принимают помощь для детей-сирот
Добавить комментарий: