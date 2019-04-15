В тропиках, пещере и даже колониях: как пермяки писали «Тотальный диктант»

В этом году к всероссийской акции "Тотальный диктант" присоединились даже некоторые прикамские колонии. Правда, без особой огласки и внимания со стороны журналистов. Но говорят, ходатайствовали о проверке грамотности сами заключенные. А еще диктант писали в тропиках посреди классического университета и в холоде Кунгурской ледяной пещеры. Об двух последних площадках речь пойдет в сюжете Сергея Овчинникова.