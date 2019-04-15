В гимназии №2 сдали международный экзамен по китайскому языку
Пермская гимназия № 2 стала в эти выходные центром изучения китайского языка, не только Пермского края, но и ближайших к нам регионов. Здесь состоялся Международный экзамен по китайскому языку на первый и второй уровни сложности. Участие в экзамене приняли почти 200 человек из Перми, Кирова, Ижевска, Уфы и Москвы. Четверть участников - в возрасте до 10 лет, все они ученики пермской гимназии.
Младшие школьники писали тесты. Участники постарше должные были прослушать текст, понять его и ответить на вопросы по заданной теме. Особенность китайского языка в том, что у него нет алфавита, и каждый иероглиф обозначает слог, это усложняет обычный экзамен в разы. Но в дальнейшем изучение этого непривычного для европейцев языка раскрывает для учеников большие перспективы.
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