На Прикамье надвигается аномальное похолодание

Синоптики обещают нам холодную неделю, средняя температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. Мощное арктическое вторжение начнется уже завтра, об этом "Вестям" рассказал наш постоянный эксперт Андрей Шихов.

"Завтра в середине дня будет проходить холодный фронт, за ним распространится холодный арктический воздух, вечером ожидается резкое похолодание с осадками в виде мокрого снега и шквалистым усилением ветра. Возможна гололедица, поскольку температура будет резко падать, и температура достигнет минус 5 градусов. Утром в среду ожидается минус 8-10 градусов, все это будет сопровождаться сильным ветром. Ощущаемая температура будет на несколько градусов ниже. Днем в среду аномально холодно: 0, -2 градуса. Среднесуточная температура будет ниже нормы почти на 10 градусов", - сообщил сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.