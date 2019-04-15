За сбор подснежников грозит штраф до миллиона рублей

Штраф до миллиона грозит за сбор подснежников. Они, как и другие первоцветы, занесены в Красную книгу. В минприроды напоминают, что на территории Пермского края растет подснежник, прострел многонадрезный, ветреница. Все они относятся к первоцветам, занесенным в Красную книгу. Весной их незаконно собирают, перевозят и продают, поэтому в ведомстве напоминают об ответственности.