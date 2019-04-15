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За сбор подснежников грозит штраф до миллиона рублей
Штраф до миллиона грозит за сбор подснежников. Они, как и другие первоцветы, занесены в Красную книгу. В минприроды напоминают, что на территории Пермского края растет подснежник, прострел многонадрезный, ветреница. Все они относятся к первоцветам, занесенным в Красную книгу. Весной их незаконно собирают, перевозят и продают, поэтому в ведомстве напоминают об ответственности.
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