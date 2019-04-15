В Екатеринбурге показали, как могут «поумнеть» Пермь и Березники
В Екатеринбурге прошел межрегиональный форум «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город - 2019». На мероприятии эксперты, представители власти, научных сообществ и бизнес-структур из разных регионов страны обсудили возможности, стандарты и перспективы внедрения инновационных и smart- технологий в пространственное развитие городов. Напомним, в федеральный проект вошли два города Пермского края - Пермь и Березники. А в ближайшие пять лет систему должны освоить все города с населением от 100 тысяч человек. О том, какие технологии будут служить жителям «умных» городов - смотрите в репортаже Максима Лабутина.
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