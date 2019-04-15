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В Прикамье ограничили движение большегрузов
С сегодняшнего дня ограничено движение большегрузного транспорта по муниципальным автодорогам. Это необходимо для сохранения дорожного асфальта в весенний период. При этом движение не запрещается, если есть специальное разрешение.
В южных и центральных районах они вступят в силу уже 15 апреля и продлятся до 8 мая. По северу региона обозначен период с 22 апреля по 21 мая. Ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.
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