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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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Неделя за 159 секунд

Инициатива недели

Умные деньги. Способ их зарабатывать Пермский край презентовал на Московском международном салоне образования. Пермяки заявили, что очень рассчитывают на создаваемый сегодня научно-образовательный центр «Рациональное недропользование». Заявлено, что уже через пять лет количество обучаемых профильных специалистов увеличится в разы - до 10 тысяч человек. Ожидается серьезный рост валового внутреннего продукта. Стоимость научной работы и изобретений должна вырасти до 3 миллиардов рублей. Создаваемый центр будет опираться на опыт работы уже существующих структур. В частности, в его состав войдет созданный несколько лет назад и успешно работающий НОЦ, созданный пермским политехом совместно с компанией «ЛУКОЙЛ».

Решение недели

За неделю до лета. В Перми решили, когда выпускникам праздновать последний звонок. Это будет 22 мая. Традиционно на законодательном уровне вводится суточный «сухой закон». А уже 27 мая начнутся выпускные экзамены. В этом году в Пермском крае ЕГЭ будут сдавать 12 тысяч выпускников. Для них откроют больше семи десятков экзаменационных пунктов.

Заявление недели

Паводок уже на носу. Начало весеннего половодья, по прогнозам, придется на начало недели. Специалисты регионального Минбезопасности считают, что угроза подтопления населенных пунктов нынче невелика. Тем не менее, за ситуацией с особым пристрастием следят в потенциально проблемных территориях. Это Кунгур, Нытвенский, Юрлинский и Кудымкарский районы. В минувшую пятницу завершилось обследование главных гидротехнических сооружений в крае. К понедельнику без вариантов все они должны быть в полной боевой готовности.

Угроза недели

Ну вот, началось! В Прикамье появились первые пострадавшие от клещей. Пока немного. Всего несколько человек. Первый массовый наплыв пострадавших ждут в майские праздники. Это неофициальный старт дачно-шашлычного сезона. По опыту прошлых лет самые агрессивные клещи в Карагае, Верещагинском и Ильинском районах, под Добрянкой и Нытвой, а также на всей территории Коми округа. Традиционно самым эффективным средством защиты называют прививки от клещевого энцефалита. Здесь есть хоть какая -то гарантия. Все остальное уже как карта ляжет.

Цифры недели

141 миллион рублей. Это сумма, которую суд решил не взыскивать с экс-руководителя прогоревшего пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова. Первоначально за растрату и присвоение денег вкладчиков его отправили в колонию на 4 года, арестовали часть имущества и обязали вернуть «Агентству страхования вкладов» 221 миллион. После апелляции сумма эта уменьшилась почти в три раза, до 79 миллионов рублей. Также из-под ареста выведены земельные участки и недвижимость в Перми и Березниках. Напомним, от «стратегических» махинаций пострадали 78 тысяч человек.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.04.2019 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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