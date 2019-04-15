Пермяки писали «Тотальный диктант» в библиотеках, ботаническом саду и даже пещере

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Тотальный диктант в пещере

Жители Прикамья поддержали акцию «Тотальный диктант». В этом году она прошла уже в 80 странах мира. В краевом центре работали 48 различных площадок, где можно было проверить свои знания русского языка. Самые необычные места в крае - ботанический сад Пермского университета и Кунгурская ледяная пещера. Текст, написанный современным писателем Павлом Басинским, посвящен гоголевским «Мертвым душам», автор по своему оценивает знакомых со школы персонажей. Все работы организаторы обещают проверить в кратчайшие сроки и обязательно наградить отличников. 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 15.04.2019 в 16:12 в рубрике - Вести Пермь

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Пермский край. Неделя за 159 секунд →

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