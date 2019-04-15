Взяла, что плохо лежит: разыскивается подозреваемая в краже

Сотрудники отдела полиции №6 (дисл. Ленинский район) УМВД России по г. Перми разыскивают подозреваемую в краже. Женщина, зайдя в отделение банка, расположенного на улице Ленина, увидела, что кто-то оставил деньги в одном из банкоматов. Женщина взяла 3 тысячи рублей, после чего ушла. Если Вы ее узнали, просьба обратиться по тел.: 218-88-34, 8 (902) 806-71-55.