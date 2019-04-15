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МФЦ принимают помощь для детей-сирот
С 15 апреля по 30 мая 2019 года в многофункциональных центрах Пермского края пройдет акция по сбору средств гигиены для малышей, оставшихся без родителей и проходящих лечение в больницах.
Предметы первой необходимости для детей в больницах - это подгузники, влажные салфетки, одноразовые пеленки, детские крема, присыпки, ватные палочки и диски, пригодятся и детское пюре, соки.
Вся собранная многофункциональными центрами продукция будет передана благотворительному фонду «Дедморозим», а оттуда попадет к детям-сиротам в больницах.
Получить более подробную информацию об акции можно по телефону горячей линии 270 - 08 - 70.
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