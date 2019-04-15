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«Звезда-2005» полна решимости завоевать все чемпионские титулы

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Звезда 2005

Женский клуб «Звезда- 2005» принял участие в  матче-открытии нового сезона чемпионата России Высшей Лиги. 14 апреля на домашнем стадионе «Звезда» пермячки приняли столичный «Локомотив». Единственный мяч многочисленные зрители увидели на 81 минуте. "Локомотив" получил право на штрафной удар, а Анна Беломытцева сильным ударом отправила мяч в сетку ворот. Пермские футболистки имели шансы сравнять счет, на гости не дали это осуществить. В итоге поражение "Звезды-2005" со счетом 0:1. Следующий матч "Звезда-2005" сыграет в Краснодаре 19 апреля против "Кубаночки". 

На предсезонной пресс-конференции отчитались о трех проведённых учебно-тренировочных сборах - на пермской базе, а также высокогорьях и низинах Турции. Озвучили цели и задачи на сезон, они как всегда самые амбициозные: восстановить утраченную позицию лидера в регулярном чемпионате, подтвердить высокий статус обладательниц Кубка России и в новом году, а также вернуть болельщикам возможность наблюдать еврокубковые баталии на пермской земле.

Ксения Перевозчикова, управляющая ЖФК «Звезда-2005»: "Как для команды, так и для болельщиков, очень важно вернуть Лигу Чемпионов в наш город. Город Пермь. Если сравнивать с предыдущими годами, мы, к сожалению, не принимали участие на нашей домашней арене. Для любого футболиста и болельщика это немного некомфортно и тяжело".

29 марта клуб получил лицензию на выступление в чемпионате. Что означает, в том числе подтверждение финансовой состоятельности. Сотрудничество с краем продолжится по привычной схеме: 50% бюджетных средств на 50% привлечённых из коммерческих источников. В межсезонье команду покинуло несколько игроков; «свежую кровь» привлекли из клубов ЦСКА, Енисей-Красноярск, а также четырех воспитанниц местного дубля. Всем новобранцам по традиции вручили фирменные футболки с номерами.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 15.04.2019 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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