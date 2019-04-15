← Житель Прикамья получил золотой знак ГТО в 82 года
«Звезда-2005» полна решимости завоевать все чемпионские титулы →
НПО автоматики открывает космические секреты
В честь Дня космонавтики свои двери распахнул уникальный музей в Екатеринбурге. Здесь отражены заслуги в освоении Вселенной всего Урала, в том числе и предприятий Прикамья. Не забыты и почетные граждане Пермской области - Павел Беляев и Алексей Леонов. Великую историю вспоминал Максим Лабутин.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Житель Прикамья получил золотой знак ГТО в 82 года
Дискаунтер «Ситилинк» - широкий ассортимент и низкие цены
80-летняя пенсионерка из-за кредита рискует потерять единственное жилье
В архиве нашли уникальное интервью Юрия Гагарина
Вести Пермь. События недели 14.04.2019
На «Протон-ПМ» наградили лучших сотрудников
На инвалида и собаку-поводыря напал пьяный
Устранить аварию в Чайковском рассчитывают до 20 мая
День Космонавтики пермяки отметили запуском ракет
«Алешенька» вернется в Молебку в мае
Добавить комментарий: