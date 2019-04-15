НПО автоматики открывает космические секреты

В честь Дня космонавтики свои двери распахнул уникальный музей в Екатеринбурге. Здесь отражены заслуги в освоении Вселенной всего Урала, в том числе и предприятий Прикамья. Не забыты и почетные граждане Пермской области - Павел Беляев и Алексей Леонов. Великую историю вспоминал Максим Лабутин.