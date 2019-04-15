Житель Прикамья получил золотой знак ГТО в 82 года
Уникальные награды. Хотя на первый взгляд - обычные значки комплекса ГТО. Их выдающимся спортсменам вручил министр спорта России Павел Колобков. Среди награжденных - два жителя Прикамья. И это, без преувеличения, уникальные люди. Оба из Верещагинского района. Иван Шабашов - священнослужитель старообрядческой церкви, а еще тренер проекта "Лето в кроссовках". Только за последний год число регулярно занимающихся бегом земляков увеличилось сразу в 4 раза.
Мухарьям Ямбулатов самую первую дистанцию в 42 километра 195 метров пробежал в 70 лет. В прошлом году он участвовал в 13 длинных забегах и завоевал в общей сложности 22 медали. И это при том, что Мухарьяму Ямбулатову сейчас 82 года.
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