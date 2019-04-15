Дискаунтер «Ситилинк» - широкий ассортимент и низкие цены

На Парковом открылся новый магазин бытовой и компьютерной техники. Цены обещают самые низкие в регионе, поставку - моментально. Склад находится прямо здесь.

Низкие цены - это одна из главных особенностей сети электронных дискаунтеров «Ситилинк», все дело в необычной организации торгового процесса.

Одна из главных особенностей сети «Ситилинк» в том, что склад находится прямо в магазине, что существенно экономит время. Ассортимент товара больше 4 тысяч наименований.

В этом году сеть компании «Ситилинк» отмечает пятилетие работы на пермском рынке. В микрорайоне Парковый, в одном из крупных торговых центров появился еще один магазин формата смарт. Меньше площадь - 400 квадратных метров и минимум персонала.

Никита Попов, управляющий магазином: "Мы являемся интернет-магазином, то есть у нас нет выкладки товара, но весь он по факту находится в наличии на наших складах. Товар можно выбрать через терминал либо через интернет и прийти здесь забрать".

Если товар не найдут здесь, у компании «Ситилинк» есть доступ к крупнейшему складу бытовой техники в России. В ассортименте самого крупного дискаунтера сегодня больше 50 тысяч наименований, всегда есть из чего выбрать. Причем для юридических лиц - особые условия.

Денис Колесников, специалист по работе с юридическими лицами: "Для юридических лиц у нас существуют специальные условия, также есть бонусная программа, программа лояльности, присутствует личный кабинет. В каждом крупном форматном магазине у нас есть корпоративный отдел".

Электронный дискаунтер «Ситилинк» сегодня работает в 330 городах России, а на сайте можно выбрать среди 60 тысяч предложений. Такая доступность товара на рынке редкость.