80-летняя пенсионерка из-за кредита рискует потерять единственное жилье

В сложной ситуации оказалась пожилая жительница Краснокамска. Для обустройства своего приусадебного участка она взяла кредит в 150 тысяч рублей. Теперь неожиданно стала должна 900 тысяч. Коллекторы уже угрожают выселить ее из квартиры.

Зоя Лазарева, ветеран труда: "Я решила взять кредит, чтобы домик маленький поставить, заборчик".

Чтобы облагородить дачный участок, потребовалось 150 тысяч рублей, поливая рассаду, рассказывает Зоя Григорьевна. Тем, кому за 80, банки заявки не одобряют - вот ветеран труда и решила обратиться «по объявлению».

Зоя Лазарева, ветеран труда: "Мне не сказали, какие проценты. Говорят: все будет хорошо. Ведь веришь - организация все-таки, я не сталкивалась с таким криминалом".

С учетом процентов сумма возврата - 900 тысяч рублей - оказалась неподъемной для ветерана труда.

Проблемы ветерана труда начались с объявления «Деньги наличными, на самых выгодных условиях, по паспорту, в день обращения». Когда пенсионерка не смогла погасить один долг - она взяла другой и снова по объявлению «Программа перекредитация. Возраст до 85 лет».

В офисе «Кредитного эксперта» - куда, по ее словам, обратилась Зоя Григорьевна, пустые стены и трое молодых людей за компьютерами. Один из них уверяет - пенсионерка Лазарева среди клиентов не значится.

- Мы реструктуризацией не занимаемся, помощь в получении кредита у нас.

-И людям старшего возраста?

- Да.

-А в чем помощь заключается?

- Не могу сказать. У нас есть человек, который сам инвестор - сам на себя кредиты выдает, но его зовут Константин.

Имя человека, что «помог» Зое Григорьевне - Александр Помазков. Предприимчивый инвестор погасил долг пенсионерки, заключив с ней договор. Если она не сможет вернуть деньги до 2020 года - лишится квартиры. Сам документ, с юридической точки зрения, составлен грамотно - говорят адвокаты, но лазейки в пользу должницы все же есть.

Александр Антипов, адвокат: "Факт передачи средств подтверждается распиской, но сама по себе расписка не свидетельствует о том, что деньги были получены. Но доказать факт неполучения денежных средств гораздо сложнее".

Сотрудники Следственного комитета, по заявлению пенсионерки, провели проверку, однако пришли к выводу, что никакого мошенничества нет, ведь никто ее квартиру не отобрал. Пока. Подобная ситуация не так давно произошла в Перми, после вмешательства центрального управления Следственного комитета и средств массовой информации было возбуждено уголовное дело и трое подозреваемых оказались за решеткой.