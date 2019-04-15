В архиве нашли уникальное интервью Юрия Гагарина

В краевом архиве новейшей истории сегодня отыскали уникальное и почти забытое интервью Юрия Гагарина пермскому радио. Оно было записано сразу после торжественной встречи с космонавтами в московской гостинице «Юность» в марте 1966 года. Первый космонавт планеты благодарит жителей Прикамья за многочисленные поздравительные письма и телеграммы, которые пришли в его адрес.