Вести Пермь. События недели 14.04.2019

В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 15 апреля 2019 года.

Некоторые темы выпуска:

- Перелет в тепло. Пермь и Краснодар теперь соединены регулярным авиамаршрутом. Почему тем, кто планирует свой летний отдых, стоит присмотреться и прицениться особенно тщательно.

- Дикая охота. Коми-Пермяцкий округ превратился в поставщика садистских охотничьих историй. Очередной пример - изуродованная беременная лосиха.

- Спорт для тех "кому за". Зачем пермяки в возрасте пошли в тренажерный зал, и насколько хорошо уживаются понятия пенсионер и железо?

- Сарайчик плюс заборчик. Как небольшой заем на дачное благоустройство обернулся 900-тысячным долгом. Садово-огородные планы вылились в угрозу потерять единственное жилье.