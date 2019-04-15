Вести Пермь. События недели 14.04.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 15 апреля 2019 года.
Некоторые темы выпуска:
- Перелет в тепло. Пермь и Краснодар теперь соединены регулярным авиамаршрутом. Почему тем, кто планирует свой летний отдых, стоит присмотреться и прицениться особенно тщательно.
- Дикая охота. Коми-Пермяцкий округ превратился в поставщика садистских охотничьих историй. Очередной пример - изуродованная беременная лосиха.
- Спорт для тех "кому за". Зачем пермяки в возрасте пошли в тренажерный зал, и насколько хорошо уживаются понятия пенсионер и железо?
- Сарайчик плюс заборчик. Как небольшой заем на дачное благоустройство обернулся 900-тысячным долгом. Садово-огородные планы вылились в угрозу потерять единственное жилье.
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