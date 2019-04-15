На «Протон-ПМ» наградили лучших сотрудников

День космонавтики в Перми отметили в самых разных местах. Естественно, праздник прошел в планетарии, в детском саду № 287 на одной из стен нарисовали новый арт-объект, а на предприятии «Протон-ПМ», где делают первую ступень для ракетных двигателей, наградили лучших сотрудников.

12 апреля для Пермского края – особый праздник. И не только потому, что здесь находится одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности. В марте 1965 года в заснеженной тайге в 200 км от краевой столицы приземлился спускаемый аппарат с космонавтами на борту Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым.

Бульвар Гагарина до 1961 года был улицей Трамплинной, а вот сквер неподалёку вплоть до 2014 года оставался безымянным. Сегодня эта городская локация носит гордое имя первого человека побывавшего в космосе, здесь же установлен бюст Юрию Алексеевичу.

Подвиг Юрия Гагарина вспоминали на традиционном в профессиональный праздник чествовании лучших сотрудников «Протона». Имя первого директора предприятия – Владимира Сатюкова – занесено в этом году в Книгу почёта.

Владимир Сатюков, заслуженный работник ПАО «Протон-ПМ»: "Вот эти люди, которые здесь сидят, они делают всё своими руками, они производят, надо ценить людей, ценить их больше жизни".

На церемонии рассказали о перспективах. Впереди – серийное производство агрегатов новых двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Активно осваивается продукция в интересах стратегических отраслей. Чтобы планы стали реальностью, создан центр литейных компетенций и заготовительное производство полного цикла.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: "Предприятие сегодня осваивает новый двигатель для ракеты-носителя «Ангара». Мы строим новые производственные мощности на загородной производственной площадке и с 2023 года должны перейти к полному циклу производства этих двигателей".

В качестве подарка – выступление симфонического оркестра и между теми, кто на сцене и теми, кто в зале, есть кое-что общее - гармония. Даже если хотя бы одна скрипка сфальшивит, сыграть красиво не получится. Так и в коллективе - чтобы многотонной ракете преодолеть земное притяжение, важна работа каждого человека.