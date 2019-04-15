На инвалида и собаку-поводыря напал пьяный

В социальных сетях начали сбор пожертвований в помощь незрячему жителю Перми. Широкий общественный резонанс получила история с его избиением в одном из кафе. На инвалида и его собаку-поводыря напал пьяный посетитель.

Это только пару часов в день на прогулке Цахир ведет себя, как обычная собака. Все остальное время черный лабрадор на государственной службе. Для Сергея он не просто лучший друг, но и глаза. На улицу выходят только вместе. Вместе теперь лечатся.

Сергей Ивлиев: "Он ведет себя адекватно, активно, но из носа течет, то, что слизистая пострадала, в уши уколы ставят, покраснения не проходят".

Лечиться пришлось после посещения бара на улице Патриса Лумумбы. Один из постояльцев разбушевался. Начал скандалить с барменом, а потом вообще распылил из баллончика слезоточивый газ, для собаки это особенно опасно. Впрочем, участников конфликта здесь хорошо знают.

- На него что нападать, он слепой, не может ни сдачи сдать, ничего. Он никогда не конфликтный, вообще полностью адекватный человек. Не знаю, почему так случилось.

Нетрезвый посетитель ждал Сергея уже на выходе из бара, на дорожке. Без предупреждения нанес два удара резиновой дубинкой в грудь, у слепого человека просто не было шансов защититься.

Неравная битва оказалась недолгой. На помощь уже спешили сотрудники ГБР. Но в потасовке пострадала и собака.

Сергей Ивлиев: "Собаку я держал за шлейку, при падении рука у меня сорвалась со шлейки. Я только услышал женский голос: только собаку не трогай. Но я слышал, как собака от удара визжала и убегала, но опять же возвращалась ко мне. Этот злодей пинал ее дважды".

Сергей отделался разбитой губой и парой синяков. Из имущества - хулиган разбил мобильный телефон и верх цинизма - сломал слепому трость. Наутро мужчину уже отпустили из отделения.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "В настоящий момент заявителю выдано постановление о прохождении судебно-медицинской экспертизы, на основании заключении специалиста будет принято процессуальное решение".

С обидчика Сергей пока требует только возмещения материального вреда - мобильный телефон, трость, ветеринары и лекарства для собаки. Сам он сейчас оказался в непростой жизненной ситуации, приходится съезжать со съемной квартиры. В помощь в знакомом баре уже объявили сбор средств.