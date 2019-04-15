Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Устранить аварию в Чайковском рассчитывают до 20 мая

На «Протон-ПМ» наградили лучших сотрудников →

На инвалида и собаку-поводыря напал пьяный

смотреть видео

собака поводырь

В социальных сетях начали сбор пожертвований в помощь незрячему жителю Перми. Широкий общественный резонанс получила история с его избиением в одном из кафе. На инвалида и его собаку-поводыря напал пьяный посетитель.

Это только пару часов в день на прогулке Цахир ведет себя, как обычная собака. Все остальное время черный лабрадор на государственной службе. Для Сергея он не просто лучший друг, но и глаза. На улицу выходят только вместе. Вместе теперь лечатся. 

Сергей Ивлиев: "Он ведет себя адекватно, активно, но из носа течет, то, что слизистая пострадала, в уши уколы ставят, покраснения не проходят".

герой сюжета

Лечиться пришлось после посещения бара на улице Патриса Лумумбы. Один из постояльцев разбушевался. Начал скандалить с барменом, а потом вообще распылил из баллончика слезоточивый газ, для собаки это особенно опасно. Впрочем, участников конфликта здесь хорошо знают.  

- На него что нападать, он слепой, не может ни сдачи сдать, ничего. Он никогда не конфликтный, вообще полностью адекватный человек. Не знаю, почему так случилось.

 Нетрезвый посетитель ждал Сергея уже на выходе из бара, на дорожке. Без предупреждения нанес два удара резиновой дубинкой в грудь, у слепого человека просто не было шансов защититься.

Неравная битва оказалась недолгой. На помощь уже спешили сотрудники ГБР. Но в потасовке пострадала и собака.

собака-поводырь

Сергей Ивлиев: "Собаку я держал за шлейку, при падении рука у меня сорвалась со шлейки. Я только услышал женский голос: только собаку не трогай. Но я слышал, как собака от удара визжала и убегала, но опять же возвращалась ко мне. Этот злодей пинал ее дважды".

Сергей отделался разбитой губой и парой синяков. Из имущества - хулиган разбил мобильный телефон и верх цинизма - сломал слепому трость. Наутро мужчину уже отпустили из отделения.  

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "В настоящий момент заявителю выдано постановление о прохождении судебно-медицинской экспертизы, на основании заключении специалиста будет принято процессуальное решение".

С обидчика Сергей пока требует только возмещения материального вреда - мобильный телефон, трость, ветеринары и лекарства для собаки. Сам он сейчас оказался в непростой жизненной ситуации, приходится съезжать со съемной квартиры. В помощь в знакомом баре уже объявили сбор средств.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.04.2019 в 10:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Устранить аварию в Чайковском рассчитывают до 20 мая

День Космонавтики пермяки отметили запуском ракет

«Алешенька» вернется в Молебку в мае

В отделе образования Мотовилихинского района прокомментировали скандальные фото

В Прикамье выбрали Учителя года

Пермские полицейские нагрянули в ночной клуб

Спортивный мир - один для всех!

Все грани «Мусульманского мира»

В Перми планируют открыть научно-образовательный центр

Новости культуры. Пермь 11.04.2019


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Устранить аварию в Чайковском рассчитывают до 20 мая

На «Протон-ПМ» наградили лучших сотрудников →

Обратите внимание

в Перми

На «Протон-ПМ» наградили лучших сотрудников

Чтобы многотонной ракете преодолеть земное притяжение, важна работа каждого человека.
15.04.2019 в 10:38

Метки: в Перми, Общество

На инвалида и собаку-поводыря напал пьяный

В социальных сетях начали сбор пожертвований в помощь незрячему жителю Перми.
15.04.2019 в 10:15

Метки: в Перми, Общество

Чтобы не было беды. В СКР напомнили родителям малышей об опасности открытых окон

С наступлением теплой погоды происходят несчастные случаи падения детей из окон
12.04.2019 в 17:14

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

День Космонавтики пермяки отметили запуском ракет

В День Космонавтики свой 51 день рождения отмечает и пермский Планетарий.
12.04.2019 в 16:40

Метки: в Перми, Общество

В отделе образования Мотовилихинского района прокомментировали скандальные фото

Автор фото сообщил, что в фойе 48-й школы подрались дети, при этом охранник не вмешался и сидел на своем месте с невозмутимым видом.
12.04.2019 в 16:05

Метки: в Перми, Общество

В России

Спортивный мир - один для всех!

В спорткомплексе Олимпия в рамках Краевого Паралимпийского фестиваля прошли соревнования по плаванию среди инвалидов.
12.04.2019 в 14:55

Метки: Спорт, в Перми, в Пермском крае, В России

Прививка от кори защитит на 25 лет

С начала года в крае зарегистрировано 8 случаев кори. При том, что условной нормой является один заболевший на миллион человек.
12.04.2019 в 09:50

Метки: в Перми, Общество, В России, Здоровье

«Опора России» помогает развивать бизнес

Экватор проекта «Бизнес-среда» подводит пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».
11.04.2019 в 22:18

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Деньги, Экономика

День заботы за день работы

Люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах.
11.04.2019 в 15:50

Метки: в Перми, Общество, В России

Петр Пьянков обжаловал приговор

Теперь экс-руководитель пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков должен не 220 миллионов рублей, а только 79 миллионов.
11.04.2019 в 10:40

Метки: в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

На «Протон-ПМ» наградили лучших сотрудниковНа «Протон-ПМ» наградили лучших сотрудников

На инвалида и собаку-поводыря напал пьяныйНа инвалида и собаку-поводыря напал пьяный

Вдоль берегов Иньвы оттаяли груды погибшей рыбыВдоль берегов Иньвы оттаяли груды погибшей рыбы

Устранить аварию в Чайковском рассчитывают до 20 маяУстранить аварию в Чайковском рассчитывают до 20 мая

Настройка на стройкуНастройка на стройку

Чтобы не было беды. В СКР напомнили родителям малышей об опасности открытых оконЧтобы не было беды. В СКР напомнили родителям малышей об опасности открытых окон

В крае установят новые предельные стоимости работ по капремонтуВ крае установят новые предельные стоимости работ по капремонту

День Космонавтики пермяки отметили запуском ракетДень Космонавтики пермяки отметили запуском ракет

«Алешенька» вернется в Молебку в мае«Алешенька» вернется в Молебку в мае

В больнице Краснокамска не выдавали детскую кашуВ больнице Краснокамска не выдавали детскую кашу

В отделе образования Мотовилихинского района прокомментировали скандальные фотоВ отделе образования Мотовилихинского района прокомментировали скандальные фото

В Прикамье выбрали Учителя годаВ Прикамье выбрали Учителя года

В эти выходные в Перми ограничат движение транспорта на Комсомольском проспектеВ эти выходные в Перми ограничат движение транспорта на Комсомольском проспекте

Пермские полицейские нагрянули в ночной клубПермские полицейские нагрянули в ночной клуб

Спортивный мир - один для всех!Спортивный мир - один для всех!

Все грани «Мусульманского мира»Все грани «Мусульманского мира»

В Перми планируют открыть научно-образовательный центрВ Перми планируют открыть научно-образовательный центр

В Чайковском устраняют крупную коммунальную аварию – предстоит заменить 1,5 км трубыВ Чайковском устраняют крупную коммунальную аварию – предстоит заменить 1,5 км трубы

Новости культуры. Пермь 11.04.2019Новости культуры. Пермь 11.04.2019

Пермский микромоделист попал в Книгу рекордов ГиннессаПермский микромоделист попал в Книгу рекордов Гиннесса

«Дикий ангел» Наталья Орейро прилетела в Пермь«Дикий ангел» Наталья Орейро прилетела в Пермь

Видео чудесного спасения человека опубликовали в СетиВидео чудесного спасения человека опубликовали в Сети

В этом году проект «Выходные на набережной» начнется на месяц раньшеВ этом году проект «Выходные на набережной» начнется на месяц раньше

Глава Перми провел масштабную инспекциюГлава Перми провел масштабную инспекцию

Где покупать вкусную и здоровую еду?Где покупать вкусную и здоровую еду?

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную