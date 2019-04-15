Устранить аварию в Чайковском рассчитывают до 20 мая

В Чайковском объявили режим повышенной готовности, пока под вопросом введение чрезвычайной ситуации. Причиной тому стала серьезная коммунальная авария на канализационном коллекторе. Лопнула одна из ветхих труб. В итоге сейчас пониженное давление при подаче холодной воды ощущается почти во всем городе. В двух микрорайонах отключена горячая вода.

Александр Шицын, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "Устранение аварии рассчитано до 20 мая, но она затягивается только лишь потому, что необходима поставка канализационных труб".