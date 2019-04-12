День Космонавтики пермяки отметили запуском ракет

Основные космические мероприятия в Перми сегодня с утра проходят в планетарии. Там уже прошли ракетные пуски. У детворы в глазах увлечение космосом. Взрослые этому только радуются, видя в ребятах будущих покорителей вселенной.

12 апреля у пермского планетария готовятся к старту сразу несколько десятков ракет на реативной тяге. Инженеры постарше делают спортивные ракеты, котолрые легко поднимаются на высоту 100 с лишним метров, порой даже изчезая из поля видимости.

Приземление - развлечение скорее для зрителей. В День Космонавтики свободных мест в планетарии уже не найти.

О событиях 58 -летней давности сегодня вспоминают часто и с особенным трепетом, так что и настроение передается подрастающему поколению.

Юрий Макаревич, вице-президент федерации космонавтики России: "Тогда это была просто эйфория, не здесь в Москве, на Байконуре, где угодно. Это была эйфория по всему миру, по всем континентам, в том числе и в Антарктиде. Я очень хорошо все это помню, это был великий день всего советского народа».

Именно в День Космонавтики свой 51 день рождения отмечает и пермский Планетарий. За полвека работы здесь воспитали не одно поколение романтиков космоса, и пусть не все они стали космонавтами.

Екатерина Пустозерова, заместитель директора Пермского планетария: "Интерес, к счастью, возрастает, еще это связано с тем, что в школу вернули астрономию, сейчас очень много 10-11 классов ходят. Приходят не только потому что это надо, а потому что романтиков опять становится больше».