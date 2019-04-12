«Алешенька» вернется в Молебку в мае

Скульптура инопланетянина Алёшеньки вернется после ремонта в Молёбку в мае. Памятник инопланетянину демонтировали для ремонта в ноябре прошлого года. Полутораметровый Алёшенька был сделан из сосны в 2011 году мастером Виктором Сазановым. Изначально он был покрашен серебристой краской, за несколько лет памятник обветшал. Новое покрытие памятника - бронзового оттенка. На обновление скульптуры ушло около двух недель. Сейчас ремонтируется постамент, скоро памятник вернется на прежнее место.