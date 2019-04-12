В отделе образования Мотовилихинского района прокомментировали скандальные фото
В отделе образования Мотовилихинского района прокомментировали скандальные фото, размещенные в Сети. Их автор сообщает, что в фойе 48-й школы подрались дети. При этом охранник не вмешался и сидел на своем месте с невозмутимым видом. Впрочем, на фото видно, как и другие взрослые, предположительно родители, стоят и просто наблюдают. Загадкой остается и сам инцидент. Достоверно не известно, была ли это драка или просто баловство.
Диана Ватолина, начальник отдела образования Мотовилихинского района Перми: "В настоящее время в школе №48 вышли все субъекты профилактики, сотрудники полиции, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних для установления причины произошедшего. Охрану в образовательной организации осуществляет частная охранная организация, администрацией образовательного учреждения направлена претензия с целью выявления обстоятельств произошедшего и возможной замены сотрудника".
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