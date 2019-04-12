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В Прикамье выбрали Учителя года
Абсолютным победителем регионального этапа конкурса "Учитель года-2019" стала учитель русского языка и литературы десятого лицея Ольга Ляшенко.
"С одной стороны, чувствую радость. С другой стороны, звание "Учитель года" - ответственное. Поэтому чувствую и груз ответственности" - рассказала о своих ощущениях победительница конкурса Ольга Ляшенко.
Победитель конкурса получает 500 тысяч рублей. Также Ольга пройдет стажировку в Санкт-Петербурге.
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