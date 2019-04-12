Пермские полицейские нагрянули в ночной клуб
Пермские полицейские нагрянули в ночной клуб на улице Ленина. По словам сыщиков, посетители употребляли здесь запрещенные вещества. Попасть в клуб могли только «свои». Клиенты регистрировались в закрытых группах социальной сети и оставляли заявку администратору.
На входе посетители проходили фейс-контроль. Во время облавы внутри было 20 человек. 10 из них доставили на освидетельствование с признаками наркотического опьянения. Кроме того, оперативники задержали 33-летнюю женщину, в сумке которой были обнаружены пакетики с веществом белого цвета.
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