Пермские полицейские нагрянули в ночной клуб на улице Ленина. По словам сыщиков, посетители употребляли здесь запрещенные вещества. Попасть в клуб могли только «свои». Клиенты регистрировались в закрытых группах социальной сети и оставляли заявку администратору.

На входе посетители проходили фейс-контроль. Во время облавы внутри было 20 человек. 10 из них доставили на освидетельствование с признаками наркотического опьянения. Кроме того, оперативники задержали 33-летнюю женщину, в сумке которой были обнаружены пакетики с веществом белого цвета.