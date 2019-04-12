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Спортивный мир - один для всех!

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СОРЕВНОВАНИЯ

В спорткомплексе "Олимпия"  прошли соревнования по плаванию среди инвалидов. Они проходят в рамках Второго этапа Краевого Паралимпийского фестиваля под девизом «Спортивный мир - один для всех!». 

Подтверждать девиз краевого паралимпийского фестиваля на дорожках спорткомплекса «Олимпия-Пермь» вызвались 250 прикамцев из 36 городов. Без ограничений по возрасту. Взрослые, в основном любители, плывут для удовольствия. Подростки - более мотивированны. 13-летняя Виктория Иванова гребок брасса отрабатывает не меньше трёх раз в неделю. Нацелена на получение 1-го взрослого разряда.

 Виктория Иванова, участница паралимпийского спортивного фестиваля: "Руками нужно рисовать круг, а ногами плавать, как лягушка. Это достаточно сложно. Многие не справляются. Когда, я буду участвовать я буду думать, что за меня болеет не только мой папа или тренер, а как будто все".

Такую установку на заплыв девушке даёт тренер Наталья Пичугина. В пермском центре «Фаворит» работает по коррекционной программе скалиоза. Там инвалиды и здоровые ребята занимаются на равных.

Наталья Пичугина, тренер по плаванию ДЮЦ «Фаворит» (Г. Пермь): "Выполняют и первый взрослый. И юношеские разряды достигают, проплывая дистанции. Вика  молодец, она пахарь! У неё тоже проблемы, помимо того, что у неё односторонняя ампутация верхней конечности, у неё проблемы со скалиозом, но  динамика тоже достаточно не плохая".

медали

Старт с воды, дистанция 25 метров вольным стилем - результат идёт в зачёт. Лучшие секунды отслеживают и фиксируют судьи. Победители получат заслуженные медали, кубки, и подарки.

Александр Ивонин, председатель Пермской городской федерации физической культуры и спорта лиц с ПОДА, член исполкома Паралимпийского комитета России: "С таких фестивалей начинали. Маленькими пришли детьми и выросли. Тарас Крыжановский, ЗМС, 3-х кратный чемпион паралимпийских игр по зимним гонкам. Действующий рекордсмен мира, член сборной страны, чемпион мира по лёгкой атлетике Евгений Торсунов".

Состязания на воде - 2-й из 7-ми этапов краевого паралимпийского спортфестиваля. Весёлые старты и встречи проходят в течении всего года.

Эстафету у пловцов 25 мая примут дети. Они испытают себя в общеукрепляющих и игровых видах спорта. Также в программе краевого фестиваля праздник лёгкой атлетики, бильярдного спорта, семейный - «Мама, папа, я- спортивная семья». Завершающим, 7-м этапом, станет лыжная гонка, посвящённая памяти Тараса Крыжановского. Титулованного прикамца, многократного призёра паралимпийских игр, факелоносца игр в Сочи. 

Метки: Спорт, в Перми, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 12.04.2019 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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