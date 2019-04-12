Все грани «Мусульманского мира»
В Перми открылась ежегодная выставка "Мусульманский мир". Среди участников - районы Прикамья. Они представляют национальные костюмы, сладости и даже реликвии из местных музеев. По рядам прогулялась Светлана Бельская.
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