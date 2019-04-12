Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Новости культуры. Пермь 11.04.2019

Все грани «Мусульманского мира» →

В Перми планируют открыть научно-образовательный центр

смотреть видео

Москва

В Москве открылся международный салон образования. Среди участников - делегация Пермского края. Губернатор Максим Решетников представил  заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой проект научно-образовательного центра (НОЦ), который планируют открыть в Перми в 2019-м году. Он будет специализироваться на рациональном недропользовании, экологии и бережливом производстве.

В Пермском НОЦ объединят  52 кафедры и 53 лаборатории, 14 отраслевых научно-исследовательских институтов, инжиниринговых центров и внедренческих компаний, а также 16 крупных компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса. По задумке, такая кооперация позволит двигать вперед науку, промышленность и станет магнитом для талантливых молодых ученых. К 2024 году  центр должен будет обучать до 10 тысяч специалистов.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 12.04.2019 в 14:13 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Новости культуры. Пермь 11.04.2019

Пермский микромоделист попал в Книгу рекордов Гиннесса

Видео чудесного спасения человека опубликовали в Сети

Глава Перми провел масштабную инспекцию

Где покупать вкусную и здоровую еду?

Видео с избиением школьника проверяет полиция

Папа, мама, я - «Поющая семья»

Прививка от кори защитит на 25 лет

В МЧС озвучили прогноз по паводку

«Опора России» помогает развивать бизнес


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Новости культуры. Пермь 11.04.2019

Все грани «Мусульманского мира» →

Обратите внимание

в Перми

Все грани «Мусульманского мира»

На ежегодной выставке районы Прикамья представляют национальные костюмы, сладости и даже реликвии из местных музеев.
12.04.2019 в 14:33

Метки: в Перми, Общество, Культура

В Перми планируют открыть научно-образовательный центр

НОЦ объединит 52 кафедры и 53 лаборатории, 14 отраслевых НИИ и внедренческих компаний, представителей бизнеса.
12.04.2019 в 14:13

Метки: в Перми, Общество, Образование

Новости культуры. Пермь 11.04.2019

Обзор главных культурных событий региона.
12.04.2019 в 13:04

Метки: в Перми, Общество, Культура

Пермский микромоделист попал в Книгу рекордов Гиннесса

К созданию новой модели приступил мастер из Перми, который делает миниатюрные копии знаменитых и очень дорогих автомобилей.
12.04.2019 в 12:37

Метки: в Перми, Общество

«Дикий ангел» Наталья Орейро прилетела в Пермь

Сегодня вечером уругвайская актриса и певица выступит в СК им. Сухарева
12.04.2019 в 12:34

Метки: в Перми, Общество

В России

Прививка от кори защитит на 25 лет

С начала года в крае зарегистрировано 8 случаев кори. При том, что условной нормой является один заболевший на миллион человек.
12.04.2019 в 09:50

Метки: в Перми, Общество, В России, Здоровье

«Опора России» помогает развивать бизнес

Экватор проекта «Бизнес-среда» подводит пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».
11.04.2019 в 22:18

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Деньги, Экономика

День заботы за день работы

Люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах.
11.04.2019 в 15:50

Метки: в Перми, Общество, В России

Петр Пьянков обжаловал приговор

Теперь экс-руководитель пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков должен не 220 миллионов рублей, а только 79 миллионов.
11.04.2019 в 10:40

Метки: в Перми, В России

Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии

Что захватили у террористов?
10.04.2019 в 18:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Лента новостей RSS каналы

Все грани «Мусульманского мира»Все грани «Мусульманского мира»

В Перми планируют открыть научно-образовательный центрВ Перми планируют открыть научно-образовательный центр

В Чайковском устраняют крупную коммунальную аварию – предстоит заменить 1,5 км трубыВ Чайковском устраняют крупную коммунальную аварию – предстоит заменить 1,5 км трубы

Новости культуры. Пермь 11.04.2019Новости культуры. Пермь 11.04.2019

Пермский микромоделист попал в Книгу рекордов ГиннессаПермский микромоделист попал в Книгу рекордов Гиннесса

«Дикий ангел» Наталья Орейро прилетела в Пермь«Дикий ангел» Наталья Орейро прилетела в Пермь

Видео чудесного спасения человека опубликовали в СетиВидео чудесного спасения человека опубликовали в Сети

В этом году проект «Выходные на набережной» начнется на месяц раньшеВ этом году проект «Выходные на набережной» начнется на месяц раньше

Глава Перми провел масштабную инспекциюГлава Перми провел масштабную инспекцию

Где покупать вкусную и здоровую еду?Где покупать вкусную и здоровую еду?

Видео с избиением школьника проверяет полицияВидео с избиением школьника проверяет полиция

В Перми приставы арестовали долгостройВ Перми приставы арестовали долгострой

Клещи проснулисьКлещи проснулись

Папа, мама, я - «Поющая семья»Папа, мама, я - «Поющая семья»

Прививка от кори защитит на 25 летПрививка от кори защитит на 25 лет

В МЧС озвучили прогноз по паводкуВ МЧС озвучили прогноз по паводку

Что делать, если потерялся паспорт?Что делать, если потерялся паспорт?

12 апреля отмечается Всемирный день овсянки12 апреля отмечается Всемирный день овсянки

«Опора России» помогает развивать бизнес«Опора России» помогает развивать бизнес

Спроси у губернатораСпроси у губернатора

Пермская прокуратура потребовала закрыть сайт с инструкцией «Как сделать атомную бомбу у себя дома»Пермская прокуратура потребовала закрыть сайт с инструкцией «Как сделать атомную бомбу у себя дома»

В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связиВ Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи

1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края

В Березниках подросток «отрабатывал» удары на сверстникеВ Березниках подросток «отрабатывал» удары на сверстнике

«Винил» на грани юмора и насмешки«Винил» на грани юмора и насмешки

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную