В Перми планируют открыть научно-образовательный центр

В Москве открылся международный салон образования. Среди участников - делегация Пермского края. Губернатор Максим Решетников представил заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой проект научно-образовательного центра (НОЦ), который планируют открыть в Перми в 2019-м году. Он будет специализироваться на рациональном недропользовании, экологии и бережливом производстве.

В Пермском НОЦ объединят 52 кафедры и 53 лаборатории, 14 отраслевых научно-исследовательских институтов, инжиниринговых центров и внедренческих компаний, а также 16 крупных компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса. По задумке, такая кооперация позволит двигать вперед науку, промышленность и станет магнитом для талантливых молодых ученых. К 2024 году центр должен будет обучать до 10 тысяч специалистов.