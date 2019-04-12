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Новости культуры. Пермь 11.04.2019
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- В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима из Уфы. Спектакли будут проходить с 9 по 12 апреля на сцене Пермского ТЮЗа. За эти дни артисты сыграют 9 спектаклей для самого разного возраста – от малышей до взрослых.
- 12 апреля открывается ещё один зал театра «Туки-Луки» - он будет называться «Каморка Туки-Луки». Самому театру десять лет и все это время он дает спектакли на сцене ДК Гагарина. Почти год театр искал новое помещение для этого проекта. «Каморка» откроется по адресу Качалова, 10.
- Скульптура инопланетянина Алёшеньки вернется после ремонта в Молёбку в мае. Памятник инопланетянину демонтировали для ремонта в ноябре прошлого года.
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