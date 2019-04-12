Пермский микромоделист попал в Книгу рекордов Гиннесса
К созданию новой модели приступил мастер из Перми, который делает миниатюрные копии знаменитых и очень дорогих автомобилей. Труд настолько уникален, что его работы раскупают коллекционеры по всему миру.
Алексей Сафонов, микромоделист: "Это самшит - очень прочное, тонет в воде и имеет интересный цвет лимона".
Это бревно Алексей Сафонов сам спилил и привез из Крыма. А вот черную африканскую древесину мастеру доставляли уже самолетом. Из нее выполнен кузов Бугатти Тайп Роял 1926 года выпуска - в миниатюре, разумеется.
Инженеры назвали автомобиль вершиной технической мысли 20-х годов. Бугатти предполагал построить 25 таких машин для самых богатых людей своего времени, но экономический кризис спутал планы - удалось собрать всего 6. С одной из них, во Французском национальном автомузее, пермский микромоделист и снимал мерки, для этого пришлось отключить лазерную сигнализацию - ведь только примерная цена раритета 11 млн евро.
20 тысяч долларов за одну миниатюрную модель машины.
Микромоделист Алексей Сафонов подтверждает: "Да, действительно цена такая, я квартиру купил".
Из-под руки микромоделиста, а он, к слову, левша - вышли больше 20 моделек. Хранятся они у коллекционеров по всему миру. Имя самого мастера занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
В выборе сырья для своих изделий мастер - настоящий гурман. Уникальный случай: бразильское шоколадное дерево - в виде обычных разделочных досок - он нашел в одном из пермских магазинов - взял сразу два экземпляра.
Ярослав Глагольев представитель сообщества коллекционеров, собирает преподаватель французского модельки автобусов. Цена экземпляра 4 тысячи рублей. Но людям увлеченным они дороги другим.
Ярослав Глагольев, коллекционер: "Некоторые коллекционеры не только выглядят так, но и есть сумасшедшие. Но, наверное, в первую очередь это все-таки познавательный интерес".
А мастера, собирающие их, изучают конструирование - мини-поршни, двигатель, рессоры - все функционирует. Однако настолько «фанатеющий» от автомобилей и разбирающийся в них Алексей Сафонов - сам оказался, как говорится, «без сапог». Сесть за руль собственной машины для мастера пока лишь мечта.
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