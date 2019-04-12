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Пермский микромоделист попал в Книгу рекордов Гиннесса →

Видео чудесного спасения человека опубликовали в Сети

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дерево

В интернете опубликовали видео чудесного спасения человека. Все происходит на улице Грузинская в Перми. Здесь идет благоустройство на месте будущего сквера, рабочие выкорчевывают старые деревья. Одно из них привязывают к машине, дергают, ствол начинает падать и только по счастливой случайности не рухнул на голову мужчине.

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 12.04.2019 в 12:16 в рубрике - Вести Пермь

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