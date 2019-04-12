Видео чудесного спасения человека опубликовали в Сети
В интернете опубликовали видео чудесного спасения человека. Все происходит на улице Грузинская в Перми. Здесь идет благоустройство на месте будущего сквера, рабочие выкорчевывают старые деревья. Одно из них привязывают к машине, дергают, ствол начинает падать и только по счастливой случайности не рухнул на голову мужчине.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Глава Перми провел масштабную инспекцию
Где покупать вкусную и здоровую еду?
Видео с избиением школьника проверяет полиция
Папа, мама, я - «Поющая семья»
Прививка от кори защитит на 25 лет
В МЧС озвучили прогноз по паводку
«Опора России» помогает развивать бизнес
Спроси у губернатора
В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи
1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края
Добавить комментарий: