Видео чудесного спасения человека опубликовали в Сети

В интернете опубликовали видео чудесного спасения человека. Все происходит на улице Грузинская в Перми. Здесь идет благоустройство на месте будущего сквера, рабочие выкорчевывают старые деревья. Одно из них привязывают к машине, дергают, ствол начинает падать и только по счастливой случайности не рухнул на голову мужчине.