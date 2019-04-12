В Перми прошел форум поставщиков. Тех, кто наполняет прилавки магазинов. В приоритете - местные производители, делающие продукты для полезного питания. Где покупать вкусную и здоровую еду?

За смену Александр лепит 500 караваев хлеба, сам за день может съесть не больше одного. В прошлом году его багет стал победителем конкурса «100 лучших товаров России», и сегодня старается следовать последним тенденциям рынка.

Александр Могильников, пекарь: "Сейчас у нас идет направленность на более здоровое питание, зерновые, ржаные хлеба, это один из видов. Вот будет у нас буханочка, хлеб «Литовский» из чисто ржаной муки".

Пекарня, где работает Александр, - только один из сотен поставщиков сети магазина «Семья» И сегодня все они собрались на форуме. Участники приехали со всей России, но больше всего, конечно, местных производителей.

Владимир Юшков, генеральный директор агрофирмы «Труд»: "С региональной сетью более быстрый диалог, более быстрое решение вопросов, более конструктивный диалог, нет игры в глухие телефоны, мы слышим друг друга - и это самое главное".

Задача форума - найти общий язык с поставщиками, обсудить последние тенденции. Еще раз напомнить о важности качества продукта и яркости упаковки.

Яблоки на березах, конечно же, не растут. Да это и не нужно. Главная задача магазина - сделать так, чтобы качественный товар был максимально доступен для покупателя. И в Прикамье это пока неплохо получается.

Самый последний тренд - здоровое питание. «Семья» становится зеленой, не только в цвете логотипа. На полках теперь можно найти хлореллу, спирулину, различные крупы с добавками «БИО», и все это уже пользуется спросом.

Форум - еще и площадка для поиска новых поставщиков. Здесь даже небольшая компания может громко заявить о себе и стать полноценным партнером регионального ритейлера.

Ксения Новикова, директор сети магазинов «Семья»: "Новые продукты должны появляться на наших полках, новые предложения уже прозвучали. Мы открыты к диалогу, мы прозрачны. Задача форума - найти новых поставщиков".

Хлеб только из печки, уже через несколько минут оказывается на полках магазина. Свежий товар не залеживается. И реализация новых идей после сегодняшнего форума не заставит себя ждать.