Видео с избиением школьника проверяет полиция

Очевидцы из Березников опубликовали ролик, где запечатлено, как один подросток издевается над другим. На кадрах видно, что удары приходятся по животу и бокам, агрессор также метится и в лицо своей жертвы. Еще один мальчик при этом стоит в стороне и просто наблюдает. Сообщается, что полиция начала проверку.