Видео с избиением школьника проверяет полиция
Очевидцы из Березников опубликовали ролик, где запечатлено, как один подросток издевается над другим. На кадрах видно, что удары приходятся по животу и бокам, агрессор также метится и в лицо своей жертвы. Еще один мальчик при этом стоит в стороне и просто наблюдает. Сообщается, что полиция начала проверку.
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