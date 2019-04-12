Папа, мама, я - «Поющая семья»

В Перми в детском саду № 384 прошел городской конкурс «Поющая семья». Впервые его организовали в прошлом году. Удачный эксперимент было решено повторить в этом. Какие песни поют сегодня родители вместе с детьми?

Тамара Боровых, заведующая ДОУ детский сад № 384: "Задача конкурса - вовлечь родителей в общеобразовательный процесс. Вторая задача – объединение усилий семьи, детского сада, социальных партнеров для развития песенного творчества и поощрения традиций семьи".

Заочный этап проходил дистанционно. Показать свои таланты хотели 42 семьи, из них жюри выбрало 15 лучших. Жанров, как и номинаций, 3 - народное пение, эстрадный и академический вокал.

Помимо вокальных данных каждая семья продемонстрировала и свой артистизм, и яркие костюмы, и даже умение играть на музыкальных инструментах, а также свои актерские данные.

Все семьи показали себя с совершенно разных сторон, но объединяло их одно - добрые искренние темы песен и яркие улыбки.

Как сказали в садике, из зала без наград никто не ушел. Каждому придумали свою победную номинацию.