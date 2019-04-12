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Прививка от кори защитит на 25 лет

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прививка

В Прикамье началась вакцинация от кори. С начала года на территории края зарегистрированы 8 случаев кори. При том, что условной нормой является один заболевший на миллион человек. Трое заболевших ездили в Грузию - реальная это причина или совпадение, установить сложно, но все заразившиеся не были привиты.

Анна Кердемелиди, врач-эпидемиолог поликлиники №4 г. Перми: "Корь протекает у взрослых людей, как любая детская инфекция, тяжело. Она опасна осложнениями - пневмония, отит и даже менингит".

Когда-то корь была в лидерах среди причин детской смертности. Вакцинировать россиян начали в 1969 году. Затем болезнь отступила, теперь риск вновь возрастает. С начала апреля в Пермском крае стартовала кампания по так называемой «подчищающей иммунизации» против кори. В плане на 2019 год - привить 1 800 детей и 50 тысяч взрослых. Прежде всего, тех, чья работа связана с общением. Речь не только о врачах и учителях.

корь

Губернатор Максим Решетников тоже решил поставить прививку. Предварительной записи на вакцинацию не требуется, так что найти время сможет каждый.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В целом забота о здоровье - не только ответственность государства, ответственность человека самого в первую очередь. Прививок от кори достаточно закупили. Сверх того, что нам Министерство здравоохранение РФ дало - 7 тысяч вакцин, мы ещё закупили. Сейчас уже физически 25 тысяч вакцин поставлено и ещё будет закуплено. Всех обеспечим, кто захочет привиться".

прививка

Обычно такую процедуру проводят годовалым детям, затем повторяют через 5 лет. Если вы не знаете, была ли прививка, поставить её можно и сейчас - даже если она продублирует детскую, опасности нет.

Вакцина российского производства, объём - полмиллилитра. Ставят её в область плеча. Как заявляют специалисты, иммунитет держится 25 лет.

 

 

Метки: в Перми, Общество, В России, Здоровье

Опубликовано: 12.04.2019 в 09:50 в рубрике - Вести Пермь

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