В МЧС озвучили прогноз по паводку

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям озвучили прогноз по паводку. Его пик на Каме ожидают в начале мая, но подтопления могут случиться уже на следующей неделе. Правда, если продолжится теплая погода, и пойдут дожди. Какие территории в зоне опасности?

Каждый год весной вода не доходит всего каких-то пару метров до дома Николая Шляпина, жителя поселка Кукуштан. Ему повезло - все строения находятся на возвышенности, и поэтому их не топит, чего не скажешь о соседях.

К паводку здесь начинают готовиться за несколько недель. Часть поселка оказывается отрезанной от большой земли минимум на 10 дней, в потенциальной зоне затопления находится 160 домовладений.

Валерий Кулешов, начальник МКУ «Спасатель» Кукуштанского сельского поселения: "Две лодки имеем резиновые с мотором на этот случай, трактор постоянно дежурит".

Пока вот такая мерная линейка - единственный достоверный источник информации в сельских территориях о динамике поступления паводковых вод. Два метра – это предельно допустимые нормы.

Самый сильный паводок в Пермском крае был весной 2016 года. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Кудымкарском, Кунгурском и Кишертском районах. Тогда под водой оказалось больше 700 домов, пострадало больше тысячи человек. Чтобы ситуация не повторилась снова, краевым управлением МЧС разработано несколько сценариев развития событий.

Александр Шарапов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Если температурный режим будет 15 градусов дневное и 5 градусов в ночное время, то есть устойчивая теплая погода и будут обильные осадки, в этом случае мы ожидаем негативный сценарий развития ситуации. Пока идем по благоприятному сценарию, он подтверждается прогнозами метеорологов".

Традиционным индикатором начала весеннего половодья служит Камская ГЭС. Уже сейчас она пропускает большее больше 700 кубических метров воды в секунду. Когда эта цифра дойдет до тысячи, в Прикамье зафиксируют пик половодья. По прогнозам специалистов, это произойдет уже в начале мая.

Виктор Алексеев, директор Камской ГЭС: "Ничего экстраординарного не случится, объем паводковых вод ожидается 31 куб. километр. Среднестатистический паводок на реке Кама".

До пика весеннего половодья еще есть время для подготовки. Так, в Кукуштане в зоне потенциального риска чиновники администрации обходят каждый дом и вручают памятки, где говорится об опасности весеннего паводка.