Пермяки поменяли работу на заботу
Пермский край сегодня присоединился к всероссийской акции под названием "День заботы - за день работы". Суть в том, что любой желающий может перечислить часть своей зарплаты на помощь больным детям.
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Пермский край сегодня присоединился к всероссийской акции под названием "День заботы - за день работы". Суть в том, что любой желающий может перечислить часть своей зарплаты на помощь больным детям.
|12.04.2019 в 16:05
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