В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи
В Пермском институте железнодорожного транспорта торжественно открыли лабораторию связи. Теперь студенты сразу нескольких специальностей смогут проходить практику прямо в учебном заведении. Оборудование институту предоставили и смонтировали специалисты Свердловской железной дороги. Все собранные в аудитории машины - рабочие, точно такие же установлены в реальных диспетчерских пунктах. На железной дороге используется проводная и радиосвязь. По защищенной линии передают информацию о подходе поездов, переговариваются машинисты локомотивов, диспетчеры, технические службы и сотрудники депо.
Кирилл Третьяков, студент 4 курса Пермского института железнодорожного транспорта филиал Уральского государственного университета путей сообщения: "Так как у нас профессия новая, у нас лаборатории этой не было. У нас практика проходила непосредственно на РЖД, на РЦС - в региональном центре связи. Это было неудобно, поэтому руководство решило создать лабораторию здесь, непосредственно в институте. Аппаратуру здесь можно потрогать, покрутить, где-то может быть сломать, а потом самому и починить".
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