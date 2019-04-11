В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи

В Пермском институте железнодорожного транспорта торжественно открыли лабораторию связи. Теперь студенты сразу нескольких специальностей смогут проходить практику прямо в учебном заведении. Оборудование институту предоставили и смонтировали специалисты Свердловской железной дороги. Все собранные в аудитории машины - рабочие, точно такие же установлены в реальных диспетчерских пунктах. На железной дороге используется проводная и радиосвязь. По защищенной линии передают информацию о подходе поездов, переговариваются машинисты локомотивов, диспетчеры, технические службы и сотрудники депо.

Кирилл Третьяков, студент 4 курса Пермского института железнодорожного транспорта филиал Уральского государственного университета путей сообщения: "Так как у нас профессия новая, у нас лаборатории этой не было. У нас практика проходила непосредственно на РЖД, на РЦС - в региональном центре связи. Это было неудобно, поэтому руководство решило создать лабораторию здесь, непосредственно в институте. Аппаратуру здесь можно потрогать, покрутить, где-то может быть сломать, а потом самому и починить".