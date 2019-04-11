1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края

1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию систем теплоснабжения региона. Об этом сегодня было заявлено на заседании правительства Пермского края. За счет субсидий в течение ближайших трех лет планируется компенсировать убытки тепловиков, погасить задолженности муниципалитетов перед ресурсоснабжающими компаниями и установить блочные котельные. Работы должны начаться уже в этом году.

Помимо этого темой для обсуждения стала программа капитального ремонта. Речь идёт о выделении дополнительных средств в размере 150 млн рублей на так называемые «ветхие дома», износ которых превышает 70%. Ремонт по ним будет проводится по схеме 60 на 40, где 60% средства краевого бюджета, остальные - взносы собственников в Фонд капремонта.

Также поднимался вопрос повышения предельных стоимостей работ, так как в 1800 домах для полноценного ремонта существующих расчетов недостаточно. На сегодняшний день в региональной программе состоит более 13 тысяч объектов жилого фонда.