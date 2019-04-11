Спроси у губернатора
Сегодня в 8 вечера губернатор Пермского края Максим Решетников проведет очередной прямой эфир на своей личной странице в Instagram. Объявление появилось несколько дней назад, и все это время можно было оставлять свои вопросы в комментариях под сообщением. Такой способ общения уже показал свою эффективность - многие жители Прикамья добились реальных сдвигов в решении своих проблем.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи
1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края
«Винил» на грани юмора и насмешки
День заботы за день работы
Глава края личным примером призвал жителей сделать прививку от кори
Прикамье «вооружилось» против клещевого энцефалита
Проблему многодетных в Добрянке начали решать
В Правительстве края подняли вопрос износа тепловых сетей
В Перми открылась выставка-форум «Мусульманский мир»
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей
Добавить комментарий: