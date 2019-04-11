Спроси у губернатора

Сегодня в 8 вечера губернатор Пермского края Максим Решетников проведет очередной прямой эфир на своей личной странице в Instagram. Объявление появилось несколько дней назад, и все это время можно было оставлять свои вопросы в комментариях под сообщением. Такой способ общения уже показал свою эффективность - многие жители Прикамья добились реальных сдвигов в решении своих проблем.