Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи

Спроси у губернатора

смотреть видео

прямой эфир

Сегодня в 8 вечера губернатор Пермского края Максим Решетников проведет очередной прямой эфир на своей личной странице в Instagram. Объявление появилось несколько дней назад, и все это время можно было оставлять свои вопросы в комментариях под сообщением. Такой способ общения уже показал свою эффективность - многие жители Прикамья добились реальных сдвигов в решении своих проблем.

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 11.04.2019 в 18:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи

1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края

«Винил» на грани юмора и насмешки

День заботы за день работы

Глава края личным примером призвал жителей сделать прививку от кори

Прикамье «вооружилось» против клещевого энцефалита

Проблему многодетных в Добрянке начали решать

В Правительстве края подняли вопрос износа тепловых сетей

В Перми открылась выставка-форум «Мусульманский мир»

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи

Обратите внимание

в Перми

Спроси у губернатора

Максим Решетников проведет очередной прямой эфир на своей личной странице в Instagram.
11.04.2019 в 18:00

Метки: в Перми, Общество, Власть

Пермская прокуратура потребовала закрыть сайт с инструкцией «Как сделать атомную бомбу у себя дома»

На ресурсе был поэтапно описан процесс изготовления взрывного устройства
11.04.2019 в 17:56

Метки: в Перми, Интернет, Преступления, Общество

В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи

Теперь студенты сразу нескольких специальностей смогут проходить практику прямо в учебном заведении.
11.04.2019 в 17:42

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края

Об этом было заявлено на заседании правительства Пермского края.
11.04.2019 в 17:20

Метки: в Пермском крае, в Перми, Власть

«Винил» на грани юмора и насмешки

Новый мюзикл - путешествие по выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чем-то сказочной и нелепой.
11.04.2019 в 17:00

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

День заботы за день работы

Люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах.
11.04.2019 в 15:50

Метки: в Перми, Общество, В России

Петр Пьянков обжаловал приговор

Теперь экс-руководитель пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков должен не 220 миллионов рублей, а только 79 миллионов.
11.04.2019 в 10:40

Метки: в Перми, В России

Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии

Что захватили у террористов?
10.04.2019 в 18:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

Банк без ведома клиента выдал кредит на карту для того, чтобы эту сумму списали судебные приставы.
10.04.2019 в 11:50

Метки: в Перми, Общество, В России, Деньги

Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей

Бронировать нужно заранее. Благодаря дотациям из бюджета цены на билеты кусаться не должны.
10.04.2019 в 10:40

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Спроси у губернатораСпроси у губернатора

Пермская прокуратура потребовала закрыть сайт с инструкцией «Как сделать атомную бомбу у себя дома»Пермская прокуратура потребовала закрыть сайт с инструкцией «Как сделать атомную бомбу у себя дома»

В Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связиВ Пермском институте железнодорожного транспорта открыли лабораторию связи

1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию теплосистем края

В Березниках подросток «отрабатывал» удары на сверстникеВ Березниках подросток «отрабатывал» удары на сверстнике

«Винил» на грани юмора и насмешки«Винил» на грани юмора и насмешки

«Победа» откроет регулярный рейс из Перми в Анталью с 1 июня«Победа» откроет регулярный рейс из Перми в Анталью с 1 июня

Дороги в Кудымкаре - как после бомбежкиДороги в Кудымкаре - как после бомбежки

День заботы за день работыДень заботы за день работы

Глава края личным примером призвал жителей сделать прививку от кориГлава края личным примером призвал жителей сделать прививку от кори

В Юсьвинском районе утонул рыбакВ Юсьвинском районе утонул рыбак

Прикамье «вооружилось» против клещевого энцефалитаПрикамье «вооружилось» против клещевого энцефалита

Проблему многодетных в Добрянке начали решатьПроблему многодетных в Добрянке начали решать

В Правительстве края подняли вопрос износа тепловых сетейВ Правительстве края подняли вопрос износа тепловых сетей

Пермский планетарий приглашает отметить свой день рождения и День космонавтикиПермский планетарий приглашает отметить свой день рождения и День космонавтики

В Перми открылась выставка-форум «Мусульманский мир»В Перми открылась выставка-форум «Мусульманский мир»

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту массового отравления детейСледственный комитет проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей

В Перми осуждены пять руководителей ОАО «ОДК-Авиадвигатель»В Перми осуждены пять руководителей ОАО «ОДК-Авиадвигатель»

Стали известны даты репетиции парада Победы в ПермиСтали известны даты репетиции парада Победы в Перми

В автосалонах Перми продлили действие государственных программВ автосалонах Перми продлили действие государственных программ

В крае готовят энциклопедию о вкладе жителей Прикамья в ПобедуВ крае готовят энциклопедию о вкладе жителей Прикамья в Победу

Подключить бесплатное цифровое телевидение помогут волонтерыПодключить бесплатное цифровое телевидение помогут волонтеры

Сирийский перелом: чем гордится армия России?Сирийский перелом: чем гордится армия России?

Житель Добрянки укусил полицейскогоЖитель Добрянки укусил полицейского

Петр Пьянков обжаловал приговорПетр Пьянков обжаловал приговор

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную