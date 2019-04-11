В Перми открылась выставка-форум «Мусульманский мир»
Масштабный национально-культурный форум "Мусульманский мир" открылся сегодня в Перми. В рамках форума пройдут мероприятия деловой программы, состоятся выступления национальных творческих коллективов, будет организована культурно-историческая экспозиция и выставка-ярмарка товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман. Программа мероприятий рассчитана на 4 дня. Форум закроется в воскресенье. Организаторы подчеркивают, что мероприятие носит общественный, национальный и культурный характер. Религиозной тематики добавит традиционный конкурс чтецов Корана. Из самой гущи событий в прямой эфир вышла Светлана Бельская.
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