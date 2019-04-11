В Правительстве края подняли вопрос износа тепловых сетей

Правительство Пермского края проводит открытое заседание. Обсуждалось два важных вопроса, один из них касался капитального ремонта ветхих домов, а второй улучшения качества работы тепловых сетей.

Из 1438 котельных 863 нуждаются в капитальной реконструкции. Общий износ сетей составляет 67%. Предлагается компенсировать убытки тепловиков, реконструировать ветхие сети, погасить задолженности муниципалитетов перед ресурсоснабжающими компаниями и установить блочные котельные.

На заседании было предложено повысить предельные стоимости работ по капитальному ремонту.

Подробности выяснял Антон Нагибин.