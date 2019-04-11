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В Правительстве края подняли вопрос износа тепловых сетей

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заседание Правительства

Правительство Пермского края проводит открытое заседание. Обсуждалось два важных вопроса, один из них касался капитального ремонта ветхих домов, а второй улучшения качества работы тепловых сетей.

Из 1438 котельных 863 нуждаются в капитальной реконструкции. Общий износ сетей составляет 67%. Предлагается компенсировать убытки тепловиков, реконструировать ветхие сети, погасить задолженности муниципалитетов перед ресурсоснабжающими компаниями и установить блочные котельные. 

На заседании было предложено повысить предельные стоимости работ по капитальному ремонту. 

Подробности выяснял Антон Нагибин.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.04.2019 в 14:13 в рубрике - Вести Пермь

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