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В Правительстве края подняли вопрос износа тепловых сетей
Правительство Пермского края проводит открытое заседание. Обсуждалось два важных вопроса, один из них касался капитального ремонта ветхих домов, а второй улучшения качества работы тепловых сетей.
Из 1438 котельных 863 нуждаются в капитальной реконструкции. Общий износ сетей составляет 67%. Предлагается компенсировать убытки тепловиков, реконструировать ветхие сети, погасить задолженности муниципалитетов перед ресурсоснабжающими компаниями и установить блочные котельные.
На заседании было предложено повысить предельные стоимости работ по капитальному ремонту.
Подробности выяснял Антон Нагибин.
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