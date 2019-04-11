Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей в пермской школе №107. По предварительным данным 137 учеников обратились к врачам с жалобами на повышенную температуру и рвоту.

Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, в настоящее время следователями совместно со специалистами проводятся осмотры в помещениях школьной столовой, на кухне и на складе, изъяты остатки пищи, образцы воды. Назначены и проводятся все необходимые исследования. Опрашиваются представители администрации школы, лица, осуществлявшие организацию питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.