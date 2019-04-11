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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей в пермской школе №107. По предварительным данным 137 учеников обратились к врачам с жалобами на повышенную температуру и рвоту.
Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, в настоящее время следователями совместно со специалистами проводятся осмотры в помещениях школьной столовой, на кухне и на складе, изъяты остатки пищи, образцы воды. Назначены и проводятся все необходимые исследования. Опрашиваются представители администрации школы, лица, осуществлявшие организацию питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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