В автосалонах Перми продлили действие государственных программ
В автосалонах Перми продлили действие государственных программ при покупке первой или семейной машины. Сэкономить в цене можно до 10 процентов. Такие дотации уже дали рост продаж. Что покупают?
В апреле на легендарный седан Volkswagen действуют беспрецедентные выгоды и госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Volkswagen в России увеличились на 4% и составили 22 075 автомобилей. Бестселлером марки остается седан Polo – на этой модели в марте остановили свой выбор 4283 покупателя.
Новая комплектация Поло «Коннект» может похвастаться модулем для дистанционного подключения смартфона, круиз-контролем, наружными зеркалами с обогревом и электроприводом складывания, многофункциональным спортивным рулевым колесом, камерой заднего вида. И это всё на выгодных условиях.
Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Экскурс-Автомобили»: "Первое - это выгода за 2018 год выпуска, которая составляет 50 тысяч рублей. Второе - на все автомобили с автоматической коробкой добавляется ещё 50 тыс. рублей. При обмене вашего авто на новый ещё 30 тысяч. И госпрограмма с выгодой 10% от стоимости автомобиля «Первый семейный автомобиль». Выгоды суммируются".
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