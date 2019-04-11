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В крае готовят энциклопедию о вкладе жителей Прикамья в Победу

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военный билет

В Лысьве наградили отличников конкурса сочинений о Великой Отечественной войне. О своих прадедах писали школьники, сейчас все работы должны объединить и сделать частью большой энциклопедии о вкладе жителей Прикамья в Победу над фашизмом. О чем вспоминали?

В 1941-м прадед Кристины Ахидовой Андрей Михайлович ушёл на фронт пулемётчиком, стал одним из тех, кто закончил войну в Германии. Из семейного архива - наградной лист, приказы и военный билет, который передавался из поколения в поколение.

победитель

О билете, наградах, и, конечно, о своём прадедушке Кристина написала сочинение и стала одним из победителей конкурса среди ребят Лысьвенского городского округа, которые также рассказали о своём видении Великой Отечественной войны.

Инициатором конкурса выступил краевой парламентарий Игорь Орлов, который занимается этой темой с 2017 года. Про войну уже писали школьники Перми, Кишерти, Коми-Пермяцкого округа. Задумка такова - объединить все сочинения, оцифровать их, напечатать и сделать частью энциклопедии о вкладе Прикамья в победу.

Игорь Орлов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Готовится она коллективом учёных в Перми, наших друзей-единомышленников, куда войдёт всё, что связано с написанием этих сочинений. Отдельно мы эти сочинения оцифровываем и привозим их сюда".

При этом писали ребята дома, им могли помогать родственники, и времени для этого было достаточно. Лысьва - город с богатой историей. 

Лысьвенская каска

Вот, что вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять - лысьвенская каска. Более десяти миллионов стальных шлемов отправилось отсюда в годы войны на поля сражений.

Так что, по мнению депутата, было бы очень хорошо, если бы собрание детских сочинений о войне разместилось в музее, где школьники, в том числе из других районов и даже регионов бывают регулярно.

Татьяна Колодкина, специалист по музейно-образовательной деятельности Лысьвенского музея: "К нам приходят запросы, чтобы помочь написать исследования по каскам, приезжают специально, работают с документами, пишут и краеведы наши об этом, собираем воспоминания".

Что касается издания энциклопедии, приурочить его хотят к 75-летию Победы, подарить всем причастным, а кроме того, передать в фонды краевого архива.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.04.2019 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

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