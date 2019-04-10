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← Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии

В пермской школе отравились 137 учеников

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школа

На уроки сегодня не явились сразу 137 учеников пермской школы № 107. Она расположена на Шоссе Космонавтов, 194. По предварительной информации, почти у всех диагностированы рвота и повышение температуры. Пять человек госпитализированы. Подозрение - на пищевое отравление. По словам учащихся, накануне на обед давали рис с курицей.

В учреждении работают специалисты Роспотребнадзора. 

За организацию питания в школе отвечала ИП Елена Собянина. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова договор расторгнут досрочно. В школе организована временная схема питания. Занятия были отменены.

 

 

 

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 10.04.2019 в 19:00 в рубрике - Вести Пермь

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← Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии

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