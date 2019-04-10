В пермской школе отравились 137 учеников
На уроки сегодня не явились сразу 137 учеников пермской школы № 107. Она расположена на Шоссе Космонавтов, 194. По предварительной информации, почти у всех диагностированы рвота и повышение температуры. Пять человек госпитализированы. Подозрение - на пищевое отравление. По словам учащихся, накануне на обед давали рис с курицей.
В учреждении работают специалисты Роспотребнадзора.
За организацию питания в школе отвечала ИП Елена Собянина. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова договор расторгнут досрочно. В школе организована временная схема питания. Занятия были отменены.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии
В Перми открылся клуб любителей советских открыток
Пермский ученый открыл в Арктике новые виды комаров
В ожидании «Винила»
Дорожные войны: что не поделили водители автобуса и такси?
Шокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизы
Кто останется без воды?
В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима
Минздрав проведет проверку в пермском морге
Им года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный зал
Добавить комментарий: