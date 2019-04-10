В пермской школе отравились 137 учеников

На уроки сегодня не явились сразу 137 учеников пермской школы № 107. Она расположена на Шоссе Космонавтов, 194. По предварительной информации, почти у всех диагностированы рвота и повышение температуры. Пять человек госпитализированы. Подозрение - на пищевое отравление. По словам учащихся, накануне на обед давали рис с курицей.

В учреждении работают специалисты Роспотребнадзора.

За организацию питания в школе отвечала ИП Елена Собянина. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова договор расторгнут досрочно. В школе организована временная схема питания. Занятия были отменены.